“Fora Gabriel”, se posiciona equipe de Bruna sobre Paredão

Após um affair entre os dois participantes do BBB23, Tadeu Schmidt chamou a atenção de Gabriel por conta do relacionamento tóxico

A formação do segundo Paredão do BBB23 colocou Gabriel Tavares, Cézar Black e Domitila Barros frente a frente. Entretanto, o que mais chamou a atenção na web foi o posicionamento da equipe de Bruna Griphao, ex-affair do modelo. Ao se manifestar sobre a disputa, os adms da atriz se declararam contra o Casa de Vidro.

“Fora Gabriel. Vote para eliminar o Gabriel”, declaram, por meio dos stories do Instagram. Já no Twitter, a equipe de Bruna explicou o posicionamento. “Prezando pelo jogo individual da Bruna e para protegê-la da forma que conseguimos, neste paredão nós somos ‘Fora Gabriel'”, completou.

A publicação dividiu os seguidores de Bruna Griphao. Enquanto alguns criticam o posicionamento, outros elogiam e apoiam. “Que vergonha ADM. Essa nem é a vontade da Bruna, respeitem a vontade dela, vocês estão representando ela”, disse uma usuária. “Adm não prometeu nada e entregou tudo”, elogiou outro.

“O objetivo do perfil da Bruna é protegê-la dentro da casa, e contribuir para que ela vá o mais longe possível. Os administradores assim como o público já perceberam que a proximidade dela com o Gabriel é prejudicial à sua permanência na casa. Percepção que a Bruna não tem”, opinou um terceiro.

“Quem acompanhou sabe que depois daquilo ele não fez mais nada com ela, pelo contrário. Eles se dão super bem. Ao mesmo tempo, todo mundo sabe que ela e a Domitila têm se desentendido. Enquanto isso, o Gabriel está defendendo a Bruna com a Domitila. Enfim, medo e comodismo”, criticou mais um.

Perfil de Tina Calamba se manifesta

Outra equipe que se manifestou foi o de Tina Calamba. Apesar da Pipoca já ter tido um desentendimento com Domitila, que também está no Paredão, os adms da angolana mudaram o posicionamento nesta semana.

“Como o assunto é muito mais do que o jogo em si, o BBB, e sim o jogo da vida real, não poderíamos manter o ‘fora Domitilia’ pois está em pauta uma dor latente das mulheres que vai contra os valores e posicionamento da Tina como os nossos. Para o bem do jogo, a saúde de todos como a do próprio Gabriel, nosso voto como seria o da Tina aqui fora é ‘fora Gabriel Fop'”, completou.

Prezando pelo jogo individual da Bruna e para protegê-la da forma que conseguimos, neste paredão nós somos #ForaGabriel!



Para votar, acesse: https://t.co/y4rm3jORNm#TeamGriphao #BBB23 pic.twitter.com/vCrWVZ3BOx January 30, 2023





