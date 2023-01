Fiat dá carro zero para internauta durante Prova do Líder da Chevrolet

Da Redação

Montadora respondeu que daria ao internauta um Fiat Toro

Na noite desta quinta-feira (26), durante a Prova do Líder da Chevrolet, no BBB 23, a Fiat Automóveis presenteou um internauta e chocou as redes sociais. No Twitter, um jovem identificado como "Sonso" fez um comentário sobre o patrocínio da prova do líder do Big Brother Brasil 23 não ser mais da Fiat, e sim de uma concorrente, a Chevrolet. A simples publicação não passou despercebida e a montadora respondeu que daria ao internauta um Fiat Toro, picape com modelos a partir de R$ 144 mil.

“Que estranho não ser uma prova valendo um Fiat Toro”, comentou Sonso. 11 minutos depois da publicação, a Fiat surgiu com a novidade. “Não tem prova hoje, mas vai ter carro sim”, garantiu a marca.

De início, o jovem se mostrou surpreso e incrédulo, mas a Fiat logo escreveu para que internauta olhasse as mensagens diretas de seu Twitter. “Eu tô sem reação nenhuma gente! Eles realmente me chamaram na DM [direct message, ou mensagem direta em português]. Entraram em contato real”, revelou o sortudo. Confira imagens do carro que o jovem ganhou:

Sou suspeita para falar, mas falo mesmo assim. A Fiat Toro S-Design tá entregando tudo com um pacote de design esportivo exclusivo, além de wireless charger, partida keyless e acabamento interno de couro com costuras de bronze. Conheçam! pic.twitter.com/tt3Dlmqvn9 — Fiat Automóveis (@FiatBR) September 19, 2022

Outras empresas como Burger King e a Chevrolet também comentaram a postagem. “Arrasou na publi, Fiat Brasil! Mas aqui a gente dá chance para todo mundo. Inclusive, adm, se você se cadastrar na promoção e também tweetar #TeamChevrolet suas chances aumentam. Bora?! São vários prêmios!”, escreveu a concorrente dona da Fiat Toro, que agora é patrocinadora do BBB 23.

