Festa de Sarah rende críticas do público após cardápio vazar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Internautas comentaram na madrugada

A festa de Sarah Aline que rolou no BBB23 na madrugada desta quinta-feira, 30, gerou muita repercussão nas redes sociais. Isso porque muitos notaram que a emissora mudou de última hora o tema e acabou entregando menos do que poderia.

continua após publicidade .

Em comentários realizados nas redes sociais, telespectadores perceberam uma festa bem menos decorada do que o habitual. O público também notou que o cardápio não batia com o tema da festa. Telespectadores também notaram que itens de decoração eram repetidos - até o cardápio da festa originalmente planejada acabou vazando.

"Até a decoração foi reutilizada! Sério, inacreditável, logo no tema da Sarah fazem uma coisa dessa", criticou um. "Nome do cardápio da festa da líder vaza na internet com o título “Boteco da Sarah Aline”. Os pratos citados na placa são os que estão sendo servidos na festa, isso comprova que sem a pressão, o tema “Realeza Africana” não iria acontecer", acusou outro fã. As informações são da Revista Caras.

continua após publicidade .

Fãs também criticaram outros detalhes da festa. "A Globo não se deu o trabalho nem de colocar um mapa da África, mostrar no telão rainhas e reis da história de verdade, nem feijoada, cachupa, moamba como pratos a se servir, uma música eletrônica sem sentido, a coroa que salvou, porque a roupa de realeza faltou", criticou outro.

PEGO NA MENTIRA? Nome do cardápio da festa da líder vaza na internet com o título “Boteco da Sarah Aline”.



Os pratos citados na placa são os que estão sendo servidos na festa, isso comprova que sem a pressão, o tema “Realeza Africana” não iria acontecer #BBB23 pic.twitter.com/HOBXoF23MK — Africanize (@africanize_) March 30, 2023





Siga o TNOnline no Google News