Fernanda Paes Leme dá opinião sobre o BBB23: ''Me incomodo muito''

Fe Paes Leme e Bruna Griphao

A apresentadora Fernanda Paes Leme, de 39 anos, foi muito sincera ao dar sua opinião sobre a reta final do Big Brother Brasil 23, que chega ao fim no próximo dia 25. "Evitando mesmo".

Em sua conta no Twitter, na noite desta quarta-feira (12), a atriz contou que parou de assistir ao programa comandado por Tadeu Schmidt. A artista disse que se incomoda com acontecimentos no confinamento e fica mal quando acompanha a casa mais vigiada do Brasil.

"O ranço quando se instaura impede até de ver programa de tv… Eu de verdade me incomodo muito com tanta coisa desse BBB, que me afastou real do programa. Evitando mesmo. E quando eu assisto, não comento… afinal parte das torcidas são bem grosseiras", escreveu Fe Paes Leme na rede social.

Confira o post da artista sobre o BBB23:

O ranço quando se instaura impede até de ver programa de tv…eu de verdade me incomodo mto com tanta coisa desse BBB, que me afastou real do programa. Evitando mesmo. E qdo eu assisto, não comento…afinal parte das torcidas são bem grosseiras. April 13, 2023





Fãs concordam

Aparentemente, Fe Paes Leme não é a única que não está gostando da reta final do reality show. Os fãs da artista comentaram a publicação e concordaram com a opinião sincera da apresentadora:

"Parei de assistir tem duas semanas. Não perdia um dia, mas do jeito que está não dá. Além do programa ter caído muito, aqui fora é insuportável 'acompanhar' certas torcidas", escreveu um internauta. " Relacionamento abusivo = não pode; Intolerância religiosa = não pode (deveriam ter sido expulsos); Assédio (crime) = não pode = expulsão; Racismo (crime) = pode", observou outro.

