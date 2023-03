Expulso do BBB, Guimê deixa fãs em alerta após tomar decisão radical

Da Redação

MC Guime foi expulso do BBB 23

Nesta quinta-feira, 30, duas semanas após a grande reviravolta na vida de Mc Guimê, o funkeiro tomou uma atitude drástica que deixou em alerta os seguidores nas redes sociais.

Após ser expulso do BBB 23, junto com Cara de Sapato por assédio e importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, o funkeiro resolveu tomar uma atitude inesperada: ele se afastou da internet e arquivou (ou deletou) por completo seu feed de publicações no Instagram, deixando apenas três posts que relembram sua passagem pelo reality.

O perfil de Guimê no Instagram com mais de 10 milhões de seguidores, que antes tinha diversas fotos e momentos do artista, hoje se encontra com a foto principal com um emoji de coração partido, acompanhada da seguinte frase na biografia: "fé e marcha!".

Além disso, o astro apagou todos os indícios de seu relacionamento com a ex-esposa, Lexa, e também removeu todos os detalhes de sua carreira na plataforma de mídia digital.

"Será que foi hackeado?", questionou um. "Precisa recomeçar", apontou outro. "Passada, apagou até com a Lexa", disse mais uma. Esses foram os comentários de alguns internautas que notaram a ausência do ex-brother nas redes.

Com informações da Revista Caras

