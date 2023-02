Ex-BBBs ironizam harmonização facial de Fred Nicácio e são criticados

Da Redação

Ex-BBBs Gabriel Fop, Bil Araújo e Guilherme Napolitano encabeçaram uma campanha na internet pela saída de Fred Nicácio do programa

Os ex-BBBs Gabriel Fop, Bil Araújo e Guilherme Napolitano encabeçaram uma campanha na internet pela saída de Fred Nicácio do programa. No entanto, o que chamou a atenção foi o tom de ironia usado pelos ex-participantes do reality. Os três usaram um filtro 'debochando' da harmonização facial do médico que enfrenta o paredão desta terça-feira (28) com Cara de Sapato e Cezar Black.

Além do filtro, os influenciadores colocaram a hashtag oficial da campanha, #ForaFredNicácio. “Cara insuportável, ninguém aguenta mais ele, falso. Meu time vai para o Cara de Sapato. Me desculpe, Fred, mas é óbvio que eu estou acompanhando tudo, tanto no pay-per-view quanto no Instagram“, escreveu Gabriel, também chamado de 'Anitto', eliminado na segunda semana do reality.

No Twitter, os internautas criticaram a atitude de Bil, Gabriel e Guilherme. “Lamentável utilizar da aparência física de uma pessoa. Arcrebiano cansou de fazer harmonização e mete essa”, escreveu um perfil. “Três irrelevantes querendo pegar carona na fama do lendário Dr. Fred”, afirmou outro. “Ainda bem que estou do outro lado, doctor Fred Nicácio merece respeito”, completou mais um.

Lamentáveis utilizar da aparência física de uma pessoa. Ps: Arcrebiano cansou de fazer harmonização e mete essa ..não fode — Um tatu bola disfarçado de gente. 🌵 (@Tatiane21887756) February 28, 2023

Até o diretor do programa comentou. “Isso tá com mais cara de [torcida] a favor”, escreveu o Big Boss, em comentário no perfil da Rainha Matos, em publicação sobre o tema.

As informações são do Hugo Gloss.

