Ex-BBB Sarah Andrade revela favoritos no BBB23: "Adoro confusão"

A participante do BBB21, Sarah Andrade

A participante do BBB21, Sarah Andrade, foi eliminada do reality show há dois anos, mas não deixou de acompanhar o programa desde então. Durante uma entrevista, a ex-competidora, conhecida pelas estratégias inteligentes na casa, comentou sobre o BBB23 e ainda revelou seus favoritos da edição.

"Toda semana eu estou mudando de lado. Mas eu acho isso muito legal, faltava isso. Já tinha um tempo que os reality shows já tinham um campeão favorito desde o início. E é tão legal ficar nesse embate, dá um frio na barriga. Você quer ver o próximo episódio para saber o que vai acontecer", compartilhou a ex-BBB.

Sarah Andrade também revelou quem já ganhou espaço entre seus favoritos desde o início do BBB23: "Na primeira semana foi a Larissa. Daí eu mudei para a Amanda, depois para o Guimê. Nem lembro mais, já mudei umas seis vezes". Apesar das mudanças, a ex-BBB expôs que suas apostas para o trio da final incluem Amanda, Alface e Bruna Griphao.

"Eu adoro quem causa confusão, como Bruna e Alface gritando pela casa. Mas eu também adoro as plantinhas de bom coração. Eu fico olhando o povo falar que a Marvvila é planta, mas ela é uma menina tão boazinha. Eu gosto dela", declarou Sarah Andrade. "Fora do jogo, no dia a dia, são as pessoas que você gostaria de conviver, porque é um pessoal mais tranquilo", adicionou sobre as plantas do BBB.

Sarah Andrade também comentou que o BBB precisa de um vencedor que não seja previsível e que espera mudanças na vitória dessa edição. "Falta um ganhador que grita, que não tem medo de cancelamento. Vamos deixar ganhar quem não tem medo. Quem dá a cara à tapa, quem fala e quem julga mesmo. É normal, somos seres humanos", finalizou.

