'Eu te amo' de Sarah emociona Ricardo Alface; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Movimentada a madrugada no BBB

O casal formado por Ricardo Alface e Sarah Aline está rendendo momentos de fofura no BBB 23 (Globo). Após a eliminação de Gabriel Santana, o casal aproveitou o edredom do quarto do Líder.

continua após publicidade .

Sarah se declarou para Ricardo, que chorou após ouvir o 'te amo' da sister.

Os espectadores que shippam o casal não se aguentaram com o momento. Veja:

continua após publicidade .

não gente mas a sarah aline soltou um “te amoooo” e o ricardo chorou em seguida. eu vou morreeeer 😭❤️ pic.twitter.com/DQwlqDzPXh — Arwen🥬 (@arwentuita) March 29, 2023









Siga o TNOnline no Google News