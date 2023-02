'Estava com outra pessoa', diz Amanda ao falar de ex no BBB 23

Da Redação

A médica ainda disse que sempre foi muito azarada em relacionamentos

Amanda abriu o coração para MC Guimê no BBB 23 (Globo). O passado amoroso de Amanda já foi motivo de polêmica aqui fora, após terem dito que a sister não estava realmente solteira ao entrar na casa.

A médica contou sobre seu passado mais recente na área amorosa em conversa com Guimê.

Amanda: "A gente tava ficando fazia uns 7 meses. Aí eu descobri que, metade do tempo, ele tava com outra pessoa também. Isso foi o 'x'. Descobri isso uma semana antes de vir pra cá"

MC Guimê: "Mexeu bastante também? Deu pra trocar ideia?"

Amanda: "Deu, mas ainda ficou com umas chateações. Mas eu gosto bastante dele. Ele me deu uma cachorra, uma yorkshire. Era uma guarda compartilhada, mas consegui ficar dois dias com a Brisa e depois eu vim pra cá. Vamos ver o que vai ser quando sair daqui. Nem sei o que rolou, se ele já encontrou outra pessoa, a gente nunca sabe"

A médica ainda disse que sempre foi muito azarada em relacionamentos, e Guimê disse que ficou com Lexa por 8 meses antes de pedi-la em casamento.

