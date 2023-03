Equipe de Key detalha processo contra Fred Nicácio após treta no BBB

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fred Nicácio e Key Alves estão na Casa do Reencontro do BBB23

Depois da confusão de Fred Nicácio e Key Alves na Casa do Reencontro do BBB23, a equipe da jogadora de vôlei revelou que está processando o médico. O momento acontece no dia seguinte à briga dos Camarotes por conta da intolerância religiosa sofrida pelo apresentador.

continua após publicidade .

“Estamos processando sim. Por dois motivos: primeiro por ele difamar e fazer calúnias sobre ela em rede nacional, falando que ela foi mandada embora do Osasco, foi demitida e perdeu todos os patrocinadores, isso é um absurdo”, explicou Betinho Alves, assessor de Key Alves, ao Splash UOL.

-LEIA MAIS: BBB: sósia de Richarlison não estava no camarote no mesmo dia que Tina

continua após publicidade .

“O próprio Osasco se manifestou hoje falando que não tem nada a ver com essa questão que ele falou, que isso não existe e que a Key permanece no clube”, completou o profissional.

Betinho explicou que também entrou na Justiça contra Nicácio por ter chamado Key de racista. “O outro processo é sobre a fala dele de chamar ela de racista. Isso é um absurdo, um absurdo. Como ela mesmo falou, na família dela tem pessoas da cor negra que é da família”, declarou.

O assessor alegou que o médico está querendo “ganhar mídia”. “O Fred quer ganhar mídia, de alguma forma ele quer sobressair. Na semana passada ele estava na balada, curtindo, feliz da vida. E aí espera chegar em rede nacional pra difamá-la novamente”, finalizou.

Com informações do Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News