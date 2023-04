Equipe de Domitila coloca crianças carentes para votar no Paredão

Da Redação

A equipe de Domitila causou alvoroço nas redes sociais nesta segunda-feira (18). Tudo aconteceu quando a assessoria da Miss Alemanha publicou um vídeo em que duas crianças em situação de vulnerabilidade social aparecem votando no paredão do BBB23 para ajudar a sister, que está na berlinda ao lado de Amanda e Larissa.

Segundo a publicação, as crianças fazem parte de um projeto social elaborado pelos pais de Domitila, o Centro de Atendimento a Meninos e Meninas: "Vídeo especial vindo do CAMM, projeto dos pais da Domi que ela faz parte a vida toda. Nossos meninos e meninas estão no foco e votando muito pela permanência da Domi!”, diz a legenda.

No registro, os pequenos aparecem com celulares nas mãos, votando pela eliminação de Larissa, para que a ativista continue no reality, estratégia adotada pela equipe que cuida das redes sociais da sister durante o confinamento: “Vote em Larissa, fica Domitila", as crianças repetem durante a gravação.

A publicação, feita no Twitter, dividiu opiniões nos comentários: “Tão apelando pra video de criancinhas”, criticou um internauta. “Colocando crianças pra votar, que desespero”, pontuou outro. “Meu Deus, que fofura. Ela pode até sair, mas vai ser abraçada pelas pessoas”, um apoiador defendeu.





