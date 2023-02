Equipe de Amanda do BBB23 comemora 1,5 milhões de seguidores

Da Redação

A equipe que administra o Instagram da médica do Paraná, Amanda Meirelles, integrante do BBB23, celebrou, na manhã desta terça-feira (21), o número expressivo de seguidores que a paranaense conquistou.

"Somos 1,5M de mãozinhas por aqui! Só temos a agradecer por todo o carinho e torcida pela nossa Mands, e a todos que estão chegando agora sejam muito bem-vindos 💖", escreveram na publicação.

Amanda é a quarta integrante do BBB23 que mais conquistou seguidores. Antes de entrar no programa, ela tinha 13 mil seguidores.

Quem é Amanda?

Amanda Meirelles tem 31 anos. Ela é médica intensivista e vive em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Nasceu em Astorga, e foi a 21ª participante anunciada como integrante da Pipoca. Determinada, corre atrás de seus objetivos e está focada no prêmio. “Quando me proponho a fazer uma coisa, vou até o final. Você nunca vai me ver reclamando”, contou ela ao Gshow.





