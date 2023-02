Da Redação

BBB23: entenda o que é demissexualidade, orientação de Gabriel Santana

Nos primeiros dias do BBB 23, o participante Gabriel Santana contou para os brothers que é bissexual. Nessa quinta-feira (16/2), o ator fez outra revelação aos participantes do reality show: ele confessou ser demissexual. Artistas como Iza e Giovanna Ewbank também afirmaram se identificar com essa orientação sexual.

A demissexualidade é uma expressão usada para caracterizar a atração sexual vinculada à conexão emocional e afetiva. Ou seja, o ator não se envolve sem formar um vínculo com a pessoa. O relato aconteceu após o ex-Chiquititas afirmar que não está esperando ninguém fora da casa.

“Para beijar na boca, não precisa dessa conexão. Beijou, acabou. Para sexo, eu sou diferente, eu sou demissexual, inclusive”. Bruna Griphao e Cara de Sapato, então, questionam o jovem sobre o termo.

“Não transa por transar, precisa ter alguma conexão, geralmente de corpo e sentimento. Eu posso ter conexão de corpo e não ter sentimento, aí eu não consigo. Ou ter esse sentimento e não ter de corpo, aí também não rola. Precisa ter as duas coisas”, explicou Gabriel.

A pessoa demissexual sente atração sexual — ou seja, vontade e desejo de fazer sexo — apenas quando há uma conexão com o outro indivíduo. Em um relacionamento, o pré-requisito é a existência de laços afetivos.

As informações são do site Metrópoles.

