Eliminado, Gabriel revê cenas com Bruno na casa e diz: ''Fui infeliz''

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gabriel assiste à cenas com Bruno no BBB 23

O brother Gabriel Fop (24) foi eliminado do BBB 23 na noite de terça-feira, 31, e reviu alguns momentos de sua participação no confinamento.

continua após publicidade .

O modelo foi o segundo participante a deixar a casa mais vigiada do Brasil, em disputa contra Cezar Black e Domitila, com 53, 3% dos votos do público.

Em conversa com Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-papo BBB, ele assistiu a algumas cenas de falas preconceituosos com Bruno, que repercutiu muito nas redes sociais, e disse que quer pedir desculpas ao pernambucano.

continua após publicidade .

Ao mostrar a cena em que Gabriel compara o cabelo de Bruno com a grama, Patrícia perguntou se ele percebeu algo nas suas falas. O modelo, então, respondeu: "Fui infeliz na comparação do cabelo dele. Mas a gente estava falando sobre o gel e agora eu não tenho nem o que falar. Queria olhar dentro do olho dele. Talvez ele tenha se sentido incomodado, e eu nem sei. Ele não me falou nada".

Vivian questionou se Gabriel acredita que Bruno tenha se incomodado com o comentário. "Como eu cometi alguns erros, talvez eu não tenha tido esse feeling", avaliou ele.

Em seguida, ele comentou: "Na hora que ele sair, trocar uma ideia com ele, pedir desculpas mesmo que ele não tenha se sentido ofendido. Vai ser necessário e importante fazer isso."

continua após publicidade .

Logo após sua saída da casa, Gabriel avaliou sua participação no reality em conversa com o apresentador Tadeu Schmidt (48). "Acredito que erramos para crescer. Minhas palavras de arrependimento e vergonha são sinceras e não são apenas uma fachada", afirmou ele.

Confira o momento:





continua após publicidade .

BBB 23: Saiba como foi o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt

Na noite de terça-feira, 31, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação do brother Gabriel do BBB 23, da Globo. Antes de dizer que o rapaz saiu do jogo, ele fez um discurso de eliminação com foco no alerta sobre o relacionamento tóxico de Gabriel e Bruna Griphao.

O comunicador deu o alerta para os dois há alguns dias e voltou a falar do assunto na hora de anunciar quem iria sair no segundo paredão da temporada. De forma direta para Gabriel, ele falou sobre o alerta sobre o relacionamento tóxico e a oportunidade de ter uma segunda chance.

"Quando eu terminar, seremos 20. Diante dos últimos acontecimentos, faça-se necessário esclarecer algumas coisas: briga, desentendimento, discussão, treta... Isso é inerente a qualquer convivência, acaba acontecendo. Aí dentro e aqui fora. Eu falo uma coisa que você não gosta, eu faço uma coisa que magoa, a gente fica com raiva, as coisas se exaltam, a gente perde a cabeça, discute, fala o que não devia. É do jogo, é da vida. Por mais que se tente evitar, acontece. Cezar e Domitila, por exemplo, estão naquele grupo que fazem de tudo para fugir dessas situações e querem viver em paz com todo mundo. E, mesmo assim, já se envolveram em brigas aí dentro. Adianta fugir tanto? O estopim pode ser uma peruca! É do jogo, é da vida. Agora, uma coisa totalmente diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos", disse ele.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News