"Ele veio para me dar uma cabeçada", afirma Ana Hickmann em entrevista

A apresentadora Ana Hickmann quebrou o silêncio sobre as agressões que sofreu em sua casa e deu sua primeira entrevista ao programa Domingo Espetacular, neste dia 26 de novembro. A apresentadora falou algumas vezes sobre como estava se sentindo e agradeceu ao carinho dos fãs.

continua após publicidade

"É difícil reviver algumas coisas, mas agora dá para falar sem chorar", disse Ana, que, no entanto, durante a entrevista para Carolina Ferraz, não segurou as lágrimas ao repassar sua relação com Alexandre Correa, com quem se casou há 25 anos.

Quando Carolina Ferraz pergunta se a relação que ela vivia com o marido já era tóxica há muito tempo, Ana confirmou que sim de pronto. No papo, Ana Hickmann contou que pediu o divórcio em caráter litigioso e segundo a Lei Maria da Penha. O pedido foi feito na última quarta-feira (22), em Itu, São Paulo, onde o casal morava. "Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada", disse a apresentadora.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ana Hickmann estava alcoolizada no dia da agressão, afirma Alexandre

Ainda sobre a discussão dos dois naquele dia, Ana contou a Carolina Ferraz: "Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele. Sou eu que estou aqui machucada, e eu fiquei machucada durante muito tempo".

Também durante a entrevista, Ana Hickmann confirmou as dívidas altíssimas do casal. Em meio a processos judiciais de bancos para pagamentos de empréstimos, Ana e Alexandre já conseguiram, neste ano, fazer acordos com duas instituições. O valor exato do pagamento não foi divulgado, mas as ações eram no valor de R$ 448.477,79 e R$ 185.315,90. Há ainda em disputa ações com outros bancos, com dívidas que passam de R$ 7 milhões.

As informações são do Extra.

Siga o TNOnline no Google News