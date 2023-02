Edredom de Key e Gustavo e confissão de Lari agitam madrugada do BBB

Da Redação

Rolou edredom no Quarto do Líder, conversas sérias sobre o jogo

Após mais um Jogo da Discórdia que deu o que falar, os brothers do BBB 23 (Globo) tiveram uma madrugada movimentada na casa — em diversos sentidos.

Rolou edredom no Quarto do Líder, conversas sérias sobre o jogo e até preocupações com rivais que estão se aproximando. Confira os destaques da noite abaixo! As informações são do Splash UOL

Por um breve momento, os brothers superaram o Jogo da Discórdia e se juntaram para comemorar o aniversário de Gustavo — com direito a bolo e "parabéns para você".

O Cowboy se emocionou com a surpresa dos colegas e desabafou: "Vocês são muito especiais. Nunca comemoro o meu aniversário e está sendo muito especial, porque está sendo aqui e com vocês".

Em um papo com Bruna, Larissa confessou que não gosta da proximidade da amiga com Paula.

Larissa: "Acho que ela fala muito, brinca com tudo, quer falar com todo mundo. E pode ser o jeito dela, tudo bem, mas eu não gosto".

Após o Jogo da Discórdia, Cezar Black conversou com Sarah Aline sobre a sua relação com o restante dos integrantes do Quarto Fundo do Mar — e confessou que se sente um alvo frequente dos colegas.

Cezar: "Eu sinto que eu estou sendo, dentro do meu grupo, sempre levado como alvo. Além de um peso de não poder conversar com outras pessoas [da casa]".

Já MC Guimê falou com Bruna sobre a proximidade da sister com Cristian. No papo, a atriz chegou a defender o rival: disse que "sente que ele joga sozinho e não quer mais estar no grupo" do Quarto Fundo do Mar.

Guimê: "Me incomoda, de coração. Ele é um cara que ele é frio, ele já falou que é o jardineiro do BBB, tem uma rivalidade com a sua maior parceira aqui no game [Larissa], então a gente tem que ficar ligado nisso, sim".

Em conversa com Domitila, Fred Nicácio relembrou a participação de Bruno no Jogo da Discórdia — em especial quando o brother chamou Marvvila de "mulher DVD". O médico não poupou críticas ao rival.

Nicácio: "Ele é assim, barraqueiro, escandaloso, espalhafatoso. Não vou chegar ao nível dele. Eu vou falar de outro lugar. Sou uma pessoal intelectual".

O casal Key e Gustavo trocou carícias durante a madrugada no Quarto do Líder. Quando o clima esquentou, os dois foram direto para baixo do edredom.

