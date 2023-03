Domitila vai para o Quarto Branco e escolhe Fred para ir junto

Da Redação

Quem desistir, irá para o nono Paredão direto

A dinâmica do Quarto Branco começou no BBB 23 (Globo)! Domitila apertou o botão da área externa e está no Quarto Branco. A sister escolheu Fred Desimpedidos para ir junto.

Como vai funcionar o Quarto Branco do BBB 23?

Tadeu Schmidt anunciou que a dinâmica voltaria e aconteceria hoje por volta das 10h (horário de Brasília). Dessa vez, o Quarto Branco isola dois participantes e tem consequências para quem desiste e quem permanece.

Sem o alarme para acordar, a área externa foi liberada com um novo botão no gramado:

Quem apertou o botão, foi automaticamente para o Quarto Branco, escolhendo alguém para acompanhá-lo.

O botão não funcionaria caso fosse acionado por duas ou mais pessoas.

Agora, os dois isolados do Quarto Branco disputam a dinâmica dentro de um carro.

Quem desistir, irá para o nono Paredão direto, sem direito à Prova Bate-Volta.

Quem resistir, ganhará a imunidade e o carro como prêmio pela vitória.

Se não houver desistência até a edição de quinta-feira, a decisão será tomada no programa ao vivo e os dois ficarão de fora da Prova do Líder.

O que é o Quarto Branco?

Estreando no BBB 9, o Quarto Branco consiste em um cômodo todo revestido de branco com um botão vermelho no meio, que pode ser apertado a qualquer momento por os brothers que estão nele - com alguma consequência.

Ele foi usado pela última vez no BBB 20, como um Castigo do Monstro. Manu Gavassi, Felipe Prior e Gizelly Bicalho disputaram a dinâmica.

Com informações, Uol.

