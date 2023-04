Domitila revela que perdeu o respeito por sister rival

Da Redação

Domitila Barros está novamente no paredão

Na tarde desta terça-feira, 18, enquanto conversava com o biomédico Ricardo Alface, a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros revelou que não está muito afim de manter amizades forçadas nesta reta final do Big Brother Brasil 23. A modelo relembrou uma das falas da cantora e ex-Rouge Aline Wirley do começo do confinamento, confessando que perdeu o respeito pela artista.

Enfrentando, novamente, o Paredão do reality, a sister mudou de opinião sobre a rival depois de ter uma conversa com a eliminada e jogadora de vôlei, Key Alves. Foi quando ficou sabendo que Aline teria dito que os brothers estavam “brincando de BBB” e não de fato jogando.

“Aqui ninguém está brincando. A galera leva tão a sério que o pau vai comer mesmo. Eu não vim aqui para vir para festa (...) Vim para jogar o jogo, dar a vida…”, revelou a Miss Alemanha, indignada com a fala da artista.

