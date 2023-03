Domitila detona brother no BBB23: "Favelado chique incomoda"

Da Redação

A Miss Alemanha, Domitila Barros

A Miss Alemanha, Domitila Barros, perdeu a paciência com o líder da semana, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. Em uma conversa com o enfermeiro Cezar Black, nesta sexta-feira (03), a sister detonou o brother, acusando ele de ser intolerante.

“Favelado chique incomoda. Não tá acostumado a conviver com gente como eu? Problema seu, vá ter uma vida mais diversa. Não tá acostumado com a debochada, preta, miss, princesa, f*da-se, vai se acostumar agora. Não sou obrigada nem a servir, nem a entreter, não”, disparou a Miss.

“Não vou ficar dançando pra entreter sua coreografia, não. Não vou ficar lhe babando. Esse menino eu pensava que ele era jogador, não sabia o que fazia nem de onde vem”, continuou Domitila, detonando o modo apaziguador do youtuber.

Domitila ainda fez questão de planejar uma vingança contra o líder da semana, para mexer com o emocional do brother: puxar Larissa para o paredão se for indicada e ter direito ao contragolpe.

“Vou falar na cara dele, pra ele sentir que tem uma comunidade amando, esperando ela, e ele que sofra aqui. Jogadores de futebol, comunidade funk, cantores de trap gatinhos do Brasil, querem ver a bonitona lá fora solteira? A chance é essa, vote”, disse.

Fonte: Informações Revista Caras.

