Domitila comemora após o paredão, e Aline Wirley alfineta a sister

Da Redação

Domitila comemora por não estar no paredão

Após a formação do 11º paredão do BBB 23, na noite de domingo, 26, depois do programa ao vivo, Domitila Barros (38) comemorou o fato de não estar na berlinda.

Na sala da casa mais vigiada do Brasil, a Miss Alemanha falou: "A primeira vez que eu não vou para o Paredão em um mês e meio."

Aline Wirley (41), Amanda (32), Bruna Griphao (24) e Larissa (24) estavam indo em direção ao Quarto Deserto e a ex-integrante do Rouge provocou a sister, ironizando seu comentário: "Aproveita!", disse a cantora.

“Aproveita que você vai no próximo! Tô brincando", disparou Bruna. As sisters deram risadas e Larissa criticou a atitude da ativista, de sempre querer puxar o momento para ela.

Amanda comentou sobre os votos da noite e mostrou que ficou irritada com o voto que recebeu de Ricardo. Ela relembrou que chegou a falar para o biomédico que não votaria nele.

“Estou chocada com o Facinho. Lembra quando vocês estavam todo mundo querendo votar nele e eu e Mami falamos que não íamos votar nele. Ele veio me agradecer e eu falei: 'Facinho, eu não voto em você'. Aí, agora ficou falando a tarde inteira que a estratégia dele é botar quem não foi, e isso e aquilo, e vem votar em mim?!”, disparou a médica.

Confira o momento:

💬 Domitila: "Primeira vez que eu não vou pro Paredão em um mês e meio"



💬 Aline Wirley: "Aproveita!"



Confira! ➡️ https://t.co/L5HjTlRcW3 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/p4yBWNJNOO — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2023





