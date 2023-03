Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline disputam o oitavo paredão

Da Redação

Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline

Na noite deste domingo, 5, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do oitavo paredão da temporada do BBB23. A berlinda é disputada por Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline e uma delas será eliminada na noite de terça-feira, 7. Saiba como foi a formação do paredão:

Key Alves já estava emparedada por causa do Big Fone, que foi atendido por MC Guimê na semana passada. No início da edição ao vivo, MC Guimê, que é o Anjo da semana, deu a imunidade para Bruna Griphao.

O líder Fred decidiu indicar Sarah Aline ao paredão. “O meu critério para a indicação hoje é a Sarah por conta da movimentação do jogo e é uma pessoa nova que vai para o paredão. Em uma eventual formação do paredão, eu acho importante a presença dela. Pelas minhas contas, eu acabo protegendo uma pessoa que eu tenho um carinho aqui dentro”, disse ele.

Logo depois, o apresentador dividiu a casa em dois grupos: Grupo Amarelo: Cara de Sapato, Amanda, Larissa, Cezar Black, Gabriel Santana e Marvvila. Grupo Azul: Aline Wirley, Ricardo, MC Guimê, Bruna Griphao, Domitila, Key Alves. Cada um dos grupos foi mandado para um dos quartos e teve que votar entre as pessoas que estavam dentro do próprio quarto.

Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que era o poder do caminho, e ela pode escolher de qual quarto ela quis fazer parte para a votação. Ela escolheu ir para o quarto amarelo.

Assim, duas pessoas foram escolhidas para o paredão. No Grupo Amarelo houve um empate entre Marvvila e Larissa e o líder Fred precisou desempatar e decidiu mandar Marvvila para o paredão. No Grupo Azul, a mais votada foi a Domitila.

Então, o apresentador revelou que Cezar Black tinha o poder de indicar uma pessoa para o paredão porque ele foi salvo do paredão com o segundo toque do Big Fone na semana. Cezar decidiu indicar MC Guimê ao paredão. Assim, a formação do paredão contou com cinco pessoas: Key Alves, Sarah Aline, Marvvila, Domitila e MC Guimê. Por fim, os participantes fizeram a prova bate-volta e MC Guimê e Marvvila escaparam.

Com informações, Revista Caras

