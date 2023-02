Cristian se choca ao ver Key Alves pedindo sua eliminação

Da Redação

Após fazer um jogo com Paula, Cristian foi detonado pelo casal e acabou sendo o quinto eliminado do BBB23 após virar o vilão da edição

Cristian foi o quinto eliminado do BBB23 após perder a votação popular contra Fred Desimpedidos e Ricardo Alface. Logo depois de sair do programa, em entrevista ao Bate-Papo BBB, o empresário assistiu a um vídeo em que Key Alves conversava com Gustavo Cowboy e dizia que torcia por sua eliminação.

Após ver o momento, Cristian se mostrou em choque e se defendeu, novamente, das acusações de jogo duplo. “Eles concordaram com o jogo e no final disseram que não para se defender, o famoso tirar o seu da reta. É complicado ouvir isso agora, né? A pessoa fala que não quer que eu saia, que lá fora é outra coisa e agora a gente vê um ‘espero que saia’, bate forte”, explicou o empresário.

Na sequência, Cristian explicou porque não colocou o nome de Key Alves e Gustavo na roda. “Teve gente que me falou isso”, relembrando do conselho dado por Aline. Por fim, o empresário comentou sobre o cálculo de rota após a eliminação de Paula e a relação com Cara de Sapato e a cantora.

“Eu percebi que ninguém queria falar de jogo comigo. Eu falei ‘gente, eu não quero falar de BBB’. Eu chegava perguntando se o pessoal estava falando de BBB e daí eu saía fora. Foram pessoas que eu tinha afinidade antes, como a Paula, a Bruna, o Sapato, a Amanda, o Gustavo e a Key que eram a minha prioridade e eu tinha intenção de fazer o terceiro grupo”, explicou Cristian.

Eliminação

Cristian é o quinto eliminado do BBB23. Após uma semana em que o Pipoca marcou seu foi taxado como vilão ao ter o seu jogo exposto por Sarah Aline e, consequentemente, o mais votado da semana para Paredão, o empresário foi o mais votado pelo público e recebeu 48,23% dos votos. Do outro lado, Ricardo recebeu 40,39% e Fred Desimpedidos foi o menos lembrado, com 11,29%. Após a eliminação, o prêmio foi para R$ 1.890.000.

Durante o discurso, Tadeu Schmidt chamou a atenção pelas atitudes e falas do empresário, que virou vilão após ter o seu jogo descoberto pelos outros brothers e sobre o medo de entregar os aliados. Logo depois, o apresentador relembrou do jeito explosivo de Alface e o Castigo do Monstro. Para falar de Fred, o comunicador relembrou as graças do youtuber, brincou com o seu jeito e falou sobre a falta de embates do famoso.

Com informações: Metrópoles

