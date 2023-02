Cristian conta para Bruna que Key tem ciúmes de sister

Da Redação

Cristian contou que Key Alves tem ciúmes de Larissa

Em conversa com Bruna Griphao nesta quarta-feira, 15, Cristian contou que Key Alves tem ciúmes de Larissa Santos com Gustavo. Dentro da casa, Key é a parceira romântica e de jogo de Gustavo, enquanto Larissa está tendo um envolvimento amoroso com Fred, ex da Bianca Andrade.

"Ela falou que ia chamar a Larissa ou a Paulinha [para indicação]. Porque ela tem ciúmes da Larissa com o Cowboy [Gustavo]", explicou Cristian durante a conversa. Bruna refletiu: "Ciúmes da Larissa com o Cowboy? Então ela tem meu também" e o brother rebateu: "[Ciúmes] teu acho que não". A sister finalizou o assunto ainda refletindo: "A Larissa está namorando o Fred. Não faz sentido".

Key Alves detona sister para Gustavo

Deitados no gramado, Gustavo comenta com Key Alves as reviravoltas do BBB 23, dizendo que as pessoas conseguem manipular, entrar na mente e convencer os outros. E a atleta aproveitou para reclamar de Bruna Griphao no jogo.

"Eu não caio em papinho assim, não. Odeio gente que se faz de vítima, odeio. E ela o tempo inteiro:'Aí, mas eu sou muito vítima, é a terceira vez já'. Ah, minha filha, abre os olhos então e começa a correr. Ela não me desce", confessa a atleta.

A jogadora de vôlei também reclama de algumas atitudes da atriz dentro da casa do BBB 23: "O tempo inteiro só fala de querer fumar e depois ela não lava uma louça".

As informações são da revista Caras.

