Conselho de Enfermagem emite nota oficial após fala de Fred Nicácio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Conselho de Enfermagem decide se pronunciar após comentário de Fred Nicácio considerado errado.

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (Coren-SP) decidiu se pronunciar e emitir uma nota oficial nesta quarta-feira, 18, com a intenção de rebater uma fala do brother Fred Nicácio durante o confinamento no Big Brother Brasil 23, se referindo à profissão da enfermagem.

continua após publicidade .

Durante a manhã, Fred, que faz parte do grupo Camarote, contou para seus colegas de confinamento uma situação que considerou racista quando ainda era fisioterapeuta. “Eu vi um médico entubando e eu falei assim: 'eu queria fazer isso aí'. Uma enfermeira branca olhou para mim e disse: 'sai pra lá, menino, isso é só para médico. Sete anos depois voltei e ela era minha enfermeira”, contou.

1 Racistas devem ser presos

2 Por fazer medicina, fisioterapeuta não dá volta por cima, apenas muda de profissão

3 Não existe hierarquia entre fisio, medicina e enfermagem

4 “Minha enfermeira” é uma fala exclusiva de pacientes

5 Não se combate preconceito com preconceito #BBB23 pic.twitter.com/TrHUNBk502 continua após publicidade . January 18, 2023

A fala ainda afetou bastante ao brother Cezar Black, que é enfermeiro. "Pra chegar onde eu cheguei tem que ser muito foda. Eu sou enfermeiro, já começa por isso. Ontem na conversa o Fred falando sobre a trajetória dele, sobre as lutas dele, ele falou: 'Ah, porque o enfermeiro tem que vir aqui me auxiliar porque eu sou médico'. Isso é uma coisa que a gente como enfermeiro sofre todos os dias da nossa carreira", contou.



Então, o Coren-SP usou as redes sociais para falar que a enfermagem é uma profissão autônoma, regulamentada e que não existe hierarquia entre profissões em uma equipe multidisciplinar, como é o que acontece nas equipes de saúde.

“Coren-SP condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente às demais profissões e defende o cuidado integrado e respeitoso das equipes multidisciplinares também como uma forma de valorização à categoria”, falaram ainda.

continua após publicidade .

CONFIRA A DECLARAÇÃO NA ÍNTEGRA:



“O programa Big Brother Brasil 23 exibiu entre ontem e hoje uma discussão sobre a autonomia da enfermagem. O participante Cezar Black, que é enfermeiro, desabafou que se sentiu ofendido sobre uma menção do participante Fred Nicácio, que é médico e fisioterapeuta, de que uma enfermeira deveria auxiliá-lo. A enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que todas as categorias da saúde têm atribuições devidamente estabelecidas. A enfermagem não raro é vítima de comparações que a subalternizam, mesmo depois de toda sua atuação ser amplamente divulgada nos últimos anos, devido à sua essencial atuação frente à pandemia da Covid-19. Portanto, o Coren-SP condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente a demais profissões e defende o cuidado integrado e respeitoso das equipes multidisciplinares também como uma forma de valorização à categoria”.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News