Confira tudo o que rolou no reencontro com elenco do BBB 23

O reencontro aconteceu na noite de quarta

Mais emoção com elenco do BBB 23! Os ex-participantes da edição deste ano participaram na noite desta quarta-feira 26/4, do 'BBB 23 - A Eliminação - O Reencontro". Por lá, os ex-brothers e ex-sisters contaram mais um pouquinho do que viveram na casa mais vigiada do Brasil.

Sob apresentação de Ana Clara e Bruno de Luca, o elenco da 23ª edição também contou sobre as expectativas e projetos futuros com o fim do reality show. Além disso, alguns deles foram premiados com o troféu dos saquinhos do programa. Quer ficar por dentro de tudo que rolou? Vem com a gente que vamos contar tudinho! As informações são do GShow.

Um dos momentos durante o programa foi o convite da festa de aniversário de Fred. O influencer afirmou que ainda não mandou o tão esperado convite para ninguém do elenco do BBB 23. O paulista fez a confissão após Ricardo afirmar que não recebeu seu convite para prestigiar a comemoração.

“Daqui não mandei para ninguém ainda”, explicou o influencer.

Cantora

Para quem amou o hit "Girls With Those Curls", música de Domitila Barros lançada antes do BBB 23, não precisa se preocupar porque a modelo garantiu que virá mais trabalho musical por aí. No BBB A Eliminação - O Reencontro, a pernambucana afirmou que pretende seguir no mundo da música.

Questionada por Ana Clara e Bruno De Luca se vai investir na carreira de cantora, ela confirma que já está conversando com gravadoras.

"Vou! Eu já estou conversando com algumas pessoas, mas também tem muita coisa acontecendo nessa questão de atuar, de apresentar", disse a ex-sister.

Desfile na Sapucaí

No programa também ontem à noite, Tina Calamba contou sobre seus planos para a carreira e revelou convites que recebeu para desfilar no Carnaval da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ana Clara então pergunta se a ex-sister está fazendo aulas de samba e ela confirma.

"Recebi três convites, então ano que vem quem sabe estarei na Sapucaí!", afirma a modelo.

Nudes

No programa, Ana Clara aproveitou para perguntar se os ex-brothers e ex-sisters receberam mensagens diretas nas redes sociais de possíveis pretendentes. Enquanto todos tentavam contar informações sobre as mensagens secretas, a apresentadora ouviu Tina e questionou se ela recebeu nudes. A modelo, então, confirmou positivamente com a cabeça.

Volta de Guskey?

Apesar de Gustavo e Key Alves não estarem mais juntos, o affair que eles viveram dentro da casa foi pauta durante o programa. A jogadora de vôlei comentou sobre o término dos dois aqui fora e ainda declarou se há chance de um comeback.

A influenciadora confirma que os dois conseguiram conversar e que agora estão resolvidos. "Colocamos os pingos nos is, porque ele escutava muita coisa, eu escutava muita coisa. A gente nunca entendia o que estava acontecendo. Mas a melhor forma é essa, ele seguir a vida dele lá no agro, eu na cidade, em São Paulo, e vamos ser amigos agora", declarou.

Exemplo para crianças

Fred Nicácio falou sobre preconceito pela gagueira e se emocionou ao conhecer a história de uma criança que se identificou com ele. No programa, o médico se encantou pela história de Davi Guilherme.

"Eu fiquei muito feliz de ver isso agora, porque, sim, como falei, a gagueira é um fator limitante para muitas pessoas e, quando você entra nesse lugar de bullying, isso te acanha ainda mais, mas eu transformei isso em força, como eu tudo que faço na minha vida", afirmou Fred.

Prêmios do BBB A Eliminação

Durante a passagem dos Eliminados no programa do Multishow, os ex-BBBs precisavam colocar cards em um saco sobre o que sentiam dos então ex-confinados da casa mais vigiada do Brasil. Com o fim da 23ª edição, o programa entregou os seguintes prêmios do "Fogo no Saquinho": Ranço, Unfollow, Match, Fake News e Palestrinha.

Conheça os vencedores nas seguintes categorias:

Match - Domitila Barros

A modelo ganhou a categoria com quatro votos. "Metida combina, porque normalmente quando vem pro pódio por achar que sou arrogante. Eu estou surpresa, não estava esperando por isso", disse a modelo.

Unfollow - Larissa

A professora de Educação Física ganhou com três votos. "Deve ser porque hablo mesmo", disse a catarinense.

Fake News - Key Alves

Em um empate entre Bruna Griphao e Key Alves, a jogadora de vôlei levou a melhor no prêmio, porque ela ficou menos tempo na casa mais vigiada do Brasil e ganhou mais cards no saco. Questionada se ela foi Fake News, ela disse: "Nem lembro. Faz quanto tempo que não entro na casa, não consigo lembrar de tudo que aconteceu lá. Mas tudo que a galera fala pode ser".

Palestrinha - Ricardo

Com sete votos, Ricardo leva o prêmio de palestrinha. "Isso começou por causa da Mami, primeiro jogo. A gente era parceiro, mesmo quarto. Sabe aquela história fez a fama deita na cama?", comenta o biomédico.

Ranço - Fred Nicácio

No programa, os ex-brothers elegeram Fred Nicácio como o "Ranço", e o médico levou o prêmio com três votos. Ao fazer o seu discurso de vitória, o médico rebate a opinião dos ex-brothers e diz que veio mesmo ao BBB 23 para ser indigesto.

É isso gente, falar verdades que precisam ser ditas incomoda mesmo. E eu sou mesmo indigesto. Falar o que tem que ser falado incomoda muita gente, isso traz ranço. E eu estou aqui pra poder ser indigesto, vai ser difícil de me engolir. Preto, médico e veado. Obrigado!", Fred Nicácio dispara.

