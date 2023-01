Confinado no BBB23, MC Guimê enfrenta cobrança de banco na Justiça

Da Redação

MC Guimê na casa do BBB 2023

Há sempre aquela dúvida sobre o que os participantes do Big Brother Brasil irão fazer se ganharem o prêmio de R$ 1 milhão. MC Guimê, marido da cantora Lexa, deve ter ido atrás do valor milionário para quitar dívidas.

O colunista Leo Dias fez uma varredura na vida dos brothers e descobriu que o artista está envolvido em processos judiciais, alguns deles por dívidas que somam mais de R$ 580 mil. A notícia chama a atenção, pois seu sucesso alinhado ao estilo de ostentação, passam a sensação de que o artista estava muito bem de vida.

Em um dos processos, existe um acordo firmado com o Banco Bradesco, no ano de 2019, por dívidas de cartões de créditos. Na ação, o cantor se compromete a quitar o débito em 16 parcelas de R$ 3 mil, cada. As informações são do Metrópoles.

A instituição financeira, no entanto, procurou novamente a Justiça em junho do ano passado, cobrando a mesma dívida. MC Guimê só cumpriu o acordo até a oitava parcela. Ou seja, ainda há um saldo devedor de mais de R$ 92,5 mil, que, corrigido com juros e correções monetárias em junho de 2022, chega a R$ 164.442,62.

Além do banco, o cantor possui uma dívida de R$ 308.182,42, referente aos honorários sucumbenciais, valor que Guimê deve pagar aos advogados da parte vencedora de um processo que ele moveu, sem sucesso, para obter a reintegração de posse de um imóvel. Acrescentando os juros e as correções monetárias, o montante já passa de R$ 415 mil.

Fonte: Informações Metrópoles.

