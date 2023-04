Com mais de 58% de votos, Sarah Aline é eliminada do BBB23

Da Redação

Sarah Aline

Sarah Aline foi a décima quinta eliminada do BBB23, da TV Globo, em um paredão contra as participantes Bruna Griphao e Aline Wirley. A psicóloga teve 58,20% dos votos, Bruna, 41,09% e Aline, apenas 0,71% dos votos.

Neste 15º paredão, ao todo foram computados votos 84.567.591 no Gshow. Durante a exibição do programa ao vivo, foram computados mais de 369 mil votos por minuto.

Sarah Aline chorou muito enquanto Tadeu Schmidt discursava para ela. Ao saber do resultado, foi amparada por todos os confinados, elogiada e aplaudida. Aline Wirley afirmou que ama muita a eliminada. Larrisa, por sua vez, afirmou: "Você vai brilhar tanto, tanto. Amiga, me ensina um dia a falar bonito?"





Discurso

No clássico discurso de Tadeu Schmidt, o apresentador exaltou a participação de Sarah e fez uma retrospectiva sobre a entrada dela no reality.

Essa mulher realizaria seu sonho de participar do Big Brother de maneira brilhante, linda. Mas na verdade, ela é a realização de um sonho, um sonho de muitas gerações antes dela, um sonho e a luta de tantos, simplesmente por ser como ela éTadeu Schmidt

"Nas palavras de Angela Davis: 'Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela' e por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam pra explicar. Nós iremos achar o tom, um acorde com um lindo som, e fazer com que fique bom. O show tem que continuar, quem sai hoje é você Sarah".





Fonte: UOL.

