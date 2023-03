Cezar detona Bruna após retorno de Larissa ao confinamento

Da Redação

Cezar Black e Bruna Griphao

Nesta sexta-feira, 24, o enfermeiro Cezar Black fez questão de apontar um detalhe bem interessante que percebeu depois que a professora de educação física Larissa Santos voltou para o Big Brother Brasil 23 pela repescagem. Enquanto conversava na cozinha, o brother apontou para a cantora de pagode Marvvila e para o ator Gabriel Santana que a atriz Bruna Griphao esqueceu dos dois depois que sua melhor amiga voltou para o confinamento.

Segundo o profissional da saúde, a atriz estava apenas usando os dois integrantes do Quarto Fundo do Mar como apoio depois que ficou sozinha na casa mais vigiada do país. Tudo começou quando o médico Fred Nicácio, que também retornou ao confinamento após a Casa do Reencontro, citou que Bruna nunca recebeu uma rejeição dos confinados: “Ela nunca recebeu um voto. Ela só vai para o paredão pelo líder, ela não vai pela casa”, disse.

Cezar, então, falou que a atriz está sendo hipócrita pois agora deixou Marvvila e Gabriel de lado. “Vocês perceberam que depois que a Larissa voltou, a Bruna esqueceu de vocês? Quando ela precisava de um conforto estava colada com vocês”, apontou o enfermeiro.

Gabriel saiu em defesa de sua paixonite, dizendo que fez o mesmo com Bruna por conta da volta de Fred. “Mas eu também não fiz questão de procurar ela porque o Fredão está aqui”, finalizou o ator, que viveu o personagem Mosca, em Chiquititas.

