Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cezar Black surpreende ao entregar aproximação com sister

Na área externa da casa do BBB 23, Cezar Black decidiu conversar com Amanda sobre as relações que se formaram no reality show.

continua após publicidade .

O enfermeiro confessou para a sister que ela é a única pessoa com quem tem proximidade no confinamento, além das pessoas com que estava jogando.

"Além das pessoas que eu jogava, a única pessoa que eu ainda tenho uma proximidade maior aqui é você. Acho que é por isso que sempre que tem alguma coisa entre a gente, a gente vem conversar, sabe? O restante ali, existem outros afetos ali que as fazem sempre estar do lado deles, sabe? E não procurar nem entender o que passa na minha cabeça”, afirmou ele.

continua após publicidade .

Em seguida, Black ressaltou que se não conseguir vencer a prova do líder, provavelmente estará no próximo paredão. “E é isso, vai ser daqui até o final, posso sair semana que vem. Vou estar, certeza, no Paredão se eu não ganhar o Líder, ou se alguém mais próximo de mim também não ganhar”, pontuou.

Cezar pede desculpas para sisters

O enfermeiro Cezar Black aproveitou a tarde desta quarta-feira, 8, para se desculpar com Marvvila e Sarah sobre as palavras que disse contra elas após a formação do paredão no BBB 23, da Globo. Ele ficou chateado com as escolhas delas no jogo e as alfinetou ao longo da dinâmica. Porém, ele se arrependeu e decidiu se desculpar. "Marvvila, me perdoe. Eu fui muito hostil nas palavras que usei, mas foi a minha forma de entender naquele momento. Vou tentar lembrar o que eu falei...", disse ele.

continua após publicidade .

“Antes eu pensei 'A Sarah sempre se posicionou bem aqui e quando ela deveria se posicionar pra sair do paredão ela não fez'. Quando o Fred falou que ia mandar ela pra proteger a Marvvila, pensei que você deveria dizer pra ele não fazer isso e dizer 'Não me faça de escuto, no momento que você me coloca você me tira meu sonho! Hoje conversando com o Alface ele me fez entender o outro lado, que sua atitude foi mais nobre do que entendi [...]", disse ele em um trecho da conversa.

Por fim, o brother deixou claro que mesmo que seja eliminado, está com a consciência tranquila. "Estou com consciência tranquila de que o que eu fiz foi pra proteger pessoas que estavam comigo desde sempre e é isso, que se eu errei, como eu erro muito, reconheço o meu erro e peço desculpas só", completou.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News