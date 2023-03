Cezar Black se revolta e tenta punir Marvvila com bomba de óleo

Da Redação

Cezar Black não perdoou Marvvila pela última votação no BBB23 e fez de tudo para dar o pior castigo para a cantora no Jogo da Discórdia

Cezar Black parece não ter esquecido da quebra de promessa cometida por Marvvila na formação do último Paredão do BBB23. No Jogo da Discórdia, o profissional da área de saúde fez um discurso acalorado criticando a cantora.

“Primeiramente, você é uma traidora. Você teve a oportunidade de tirar a Sarah do Paredão, porque a Sarah foi colocada para proteger você. Você falou que não poderia fazer nada, mas você poderia. […] Você não foi fiel a sua amiga e foi traidora nesse momento”, disse.

Logo após Domitila discursar, o trio formado por ela, Key e Black deveria escolher um castigo para Marvvila. Com as opções tiro de fumaça, bomba de óleo e porrada de entulho, Cezar pediu incessantemente para que a punição fosse com o óleo.



Domitila chegou a argumentar dizendo que era mais difícil de limpar e que não seria confortável para a cantora, que possui cabelo crespo. Imediatamente, Black respondeu: “Paciência. Não quero aliviar”.

Mesmo assim, Key e Domitila formaram a maioria do trio e escolheram o tiro de fumaça, vencendo a opinião do profissional da área de saúde.

💥 Jogo da Discórdia #BBB23:



Cezar, Domitila e Key escolhem Marvvila como a pessoa mais fraca. #RedeBBB #JogoDaDiscórdia pic.twitter.com/owpH80OC8v — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2023





Com informações: Revista Caras

