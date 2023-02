Cezar Black, líder da semana, é escolhido para o Monstro no BBB 23

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O enfermeiro, mesmo sendo líder, vai para a xepa

Ricardo venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 23, neste sábado (18), e indicou o líder da semana, Cezar Black, para o Castigo do Monstro, o que resultou na ida do enfermeiro para a xepa. Cristian também foi enviado para o castigo.

continua após publicidade .

Após a ação do novo Anjo, alguns participantes do reality show foram consolar Cezar. Fred Nicácio, por exemplo, disse: "Nunca vi isso, velho". Na sequência, o líder responde: "É aquela coisa, né? Ou o público achou massa ou ele se f... A chance de alguém ser líder e meter no Monstro...".

Leia mais: Ricardo vence a quinta Prova do Anjo do BBB 23; saiba mais

continua após publicidade .

Nas redes sociais, a decisão de Ricardo agradou os internautas, já que Black vem dividindo opiniões por conta de seu desempenho na dinâmica que o líder para ele.

Os telespectadores do programa apontaram que o brother tirou um cochilo durante a Prova do Líder e, mesmo tendo cometido a penalidade, não foi desqualificado.

Siga o TNOnline no Google News