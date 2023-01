Cara de Sapato vence prova do líder; saiba como foi

Da Redação

Dia de Prova do Líder no BBB 23 (Globo). A disputa pela segunda liderança foi de habilidade. Domitila, Cezar Black, Gabriel Santana e Cristian não participaram após veto das líderes.

Cara de Sapato venceu a prova e conquistou a liderança.

Fred Nicácio, que retornou do Quarto Secreto e se livrou do primeiro Paredão, também teve poder de veto e tirou Gabriel da disputa.

Dinâmica

Os brothers em duplas montaram um quebra-cabeça com a ajuda das divisórias de um carro

Um jogador da dupla tinha que acertar em 3 alvos diferentes

O jogador que recebeu as peças do outro lado, teve que passar por dentro do carro pelo banco traseiro.

Depois, as peças foram organizadas na caçamba respeitando o gabarito

Duplas

1 - Guimê e Paula

2 - Larissa e Fred

3 - Amanda e Sapato

4 - Aline e Bruno

5 - Key e Gustavo

6 - Ricardo e Tina

7 - Sarah e Marvvila

8 - Bruna e Fred Nicácio

