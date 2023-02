Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio disputam o sétimo paredão

Da Redação

Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicário no BBB 23

Na noite deste domingo, 26, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do sétimo paredão da temporada. Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio se enfrentam no paredão da rodada e um deles vai ser eliminado na noite de terça-feira, 28. Saiba como foi a formação do paredão:

A formação do paredão já começou com dois emparedados: Cara de Sapato e Key Alves. Ele foi emparedado pelo Big Fone, que foi atendido por Sarah Aline na noite de sábado, 25, e ela decidiu indicá-lo. Enquanto isso, a jogadora de vôlei foi emparada pelo Castigo do Monstro, já que MC Guimê ganhou o posto de Anjo da semana e teve a missão de indicar uma pessoa ao paredão como Monstro.

Na noite deste domingo, a líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio para o paredão. “Eu fiquei muito pensativa hoje, passei o dia pensando e tentando entender minha visão de jogo. Eu acho chato repetir as pessoas, mas em contrapartida eu não consigo ser incoerente com o que estou sentindo. Eu não consigo mandar outra pessoa a não ser o Fredão. Na festa, ele acabou brigando comigo do nada, a gente não se olha, não se cumprimenta. Eu não tenho como indicar outra pessoa que não tenho nenhum problema aqui dentro. Eu fico confusa tentando ler o game dele, e a posição dele em relação a mim”, disse ela.

Então, os participantes do reality show fizeram a votação da casa e teve um empate entre Aline Wirley e Cezar Black. A líder Bruna Griphao teve que desempatar e decidiu mandar Cezar para o paredão. Por fim, Cara de Sapato, Cezar Black e Key Alves fizeram a prova bate-volta e a mais sortuda foi Key Alves, que escapou da berlinda.

Saiba quem votou em quem:

Cara de Sapato votou em Cezar Black

Key Alves votou em Aline Wirley

Aline Wirley votou em Cezar Black

Domitila votou em Aline Wirley

Fred votou em Cezar Black

Gabriel Santana votou em Aline Wirley

Ricardo votou em Cezar Black

Marvvila votou em Aline Wirley

Larissa votou em Cezar Black

Fred Nicácio votou em Aline Wirley

MC Guimê votou em Cezar Black

Sarah Aline votou em Aline Wirley

Amanda votou em Cezar Black

Cezar Black votou em Aline Wirley

