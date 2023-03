Cara de Sapato afirma que ficaria com sister: ''Vou pra cima"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O lutador falou por quem tem interesse

Um bate-papo antes da festa do líder, na noite desta quarta-feira (1º), chamou a atenção dos telespectadores do BBB23. Cara de Sapato, de 32 anos, surpreendeu a web ao elogiar a sister Bruna Griphao.

continua após publicidade .

Na sala da casa do reality, os brothers aguardavam a porta se abrir para curtirem a festa na área externa, quando o lutador revelou interesse na atriz. A novidade deixou os fãs que torcem por um romance dele com Amanda decepcionados.

LEIA MAIS: MC Guimê abre o jogo com Cara de Sapato: "Temos um embate"

continua após publicidade .

Tudo aconteceu porque Griphao comentou com os colegas que não gostou do look e, foi nesse momento, que Cara de Sapato olhou para a atriz e disse: "Se eu te vejo na night, eu vou para cima", arrancando risadas da sister e dos brothers.

"Toma, tomaaa", brincou MC Guimê, ao ouvir a cantada do amigo, batendo na mão do atleta. "Olha o Sapato como é que ele vem", disse ainda o marido de Lexa.

Os outros confinados também tiraram sarro da declaração do lutador de MMA. Em seguida, Larissa recordou que sonhou com um beijo entre os brothers. Bruna Griphao também contou que Gabriel Santana sonhou que a beijava. "Mas não fica com ciúme não, Sapato", brincou o ator com o brother.

continua após publicidade .





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News