Cantor do hit 'Tubarão Te Amo' perde van em enchente

A van em que estavam acabou dando perda total

O funkeiro Mc Ryan SP, dono do hit 'Tubarão Te Amo', foi mais uma das vítimas das fortes chuvas no litoral paulista, que matou mais de 40 pessoas.

Ele voltava de um show em Maresias quando ficou ilhado pela enchente. A van em que estavam acabou dando perda total.

Nos stories no Instagram, o cantor mostrou a cena desesperadora. Os carros estavam submersos na água e a van já tinha água na metade dela.

Preso na cidade com as roupas molhadas, o cantor teve que se virar para permanecer seco e bem na cidade. O sinal de internet caiu na cidade e ele já não conseguia pagar nada com Pix.

O funkeiro contou que conseguiu pegar roupas em uma loja, em que o filho do dono o reconheceu, deixando a corrente e o celular como garantia de que pagaria o valor.

Um casal o reconheceu e deixou que ele ficasse descansando em um dos quartos de sua pousada. Assim, quando as estradas foram liberadas por volta das 04h, ele voltou são e salvo para casa.

"Conseguimos essas coisas porque sou conhecido, porque vocês fizeram isso por mim, me salvaram mesmo", agradeceu ele.

