Bruno Gaga não foi o único; relembre quem já desistiu do BBB

Bruno Gaga, de 32 anos, apertou o botão da desistência do BBB23 nesta sexta-feira (17)

Bruno Gaga, de 32 anos, apertou o botão da desistência do BBB23 nesta sexta-feira (17) e perdeu a chance de ganhar o prêmio milionário. Apesar da atitude sempre surpreender os participantes e telespectadores, ela não é tão incomum no programa.

Em meio ao confinamento e à pressão do jogo, muitos brothers desistem e pedem para sair. Em edições passadas, o mesmo já aconteceu, e por diversos motivos: saudades da família ou até para preservar a saúde mental.

Confira algum dos competidores que já desistiram do Big Brother Brasil:

BRUNO GAGA

Bruno Gaga desistiu do BBB 23, alegando estar mentalmente cansado e com saudades da família.

TIAGO ABRAVANEL

Na edição do BBB 2022, Tiago Abravanel apertou o botão de desistência por questões de saúde mental. O brother enfrentou traições dos amigos na casa e sentia falta das relações.

LUCAS PENTEADO

Lucas Penteado, integrante do grupo Camarote, desistiu do reality na edição de 2021. Após uma noite de festa e confusões, ele pediu para sair do programa.

ALAN MARINHO

Alan Marinho, participante do BBB16, deixou o programa após ser avisado pela produção que seu pai, que já tinha câncer de pulmão, estava em estado crítico de saúde. Colocando a família em primeiro lugar, o brother saiu do programa para ficar com o pai, que morreu dias depois.

TAMIRES

Participante do BBB15, Tamires desistiu do programa após a extrema pressão do confinamento. Com muita saudades da família, principalmente da filha, ela não aguentou e pediu para sair.

KLÉBER BAMBAM

Depois de ter feito história ao vencer a primeira edição do BBB, Kléber Bambam quis arriscar uma segunda vez na 13ª edição do reality. Apesar da tentativa e da experiência prévia, ele não aguentou a pressão e desistiu.

fonte: Reprodução/TV Globo

LEONARDO JANCU



Leonardo Jancu, do BBB9, estava isolado no quarto branco durante a terceira semana de confinamento quando desistiu do reality.

DILSINHO

Primeiro brother a desistir da disputa, Dilsinho, do BBB3, deixou o reality depois de 20 dias confinado. Após se apaixonar pela ex-Miss Brasil Joseane e refletir sobre a opinião de sua família sobre a extrema exposição, o brother não deu conta de tanta pressão e deixou o programa.

