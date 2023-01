Bruna toma decisão: 'Vou abrir mão do Gabriel'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em conversa com Cara de Sapato na sala, a atriz afirmou que não sabe em quem acreditar

Bruna Griphao se mostrou desconfiada e descontente com Gabriel no BBB 23 (Globo).

continua após publicidade .

Em conversa com Cara de Sapato na sala, a atriz afirmou que não sabe em quem acreditar: no modelo ou no médico Fred Nicácio.

Bruna: "E é fod*. Não sei em quem acreditar, não acho que o Fred Nicácio seja maluco de inventar um negócio desse, mas também acho que pode não ter sido tão assim. Eu falei com a Paulinha, eu vou abrir mão do Gabriel".

continua após publicidade .

Cara de Sapato: "Ontem, de novo, eu conversei com ele. Eu até me exaltei e pedi desculpas hoje".

Depois, Cara de Sapato ainda afirmou que não usará o Poder do Veto para ajudar Gabriel, caso ele esteja no Paredão.

Com informações, UOL.

Siga o TNOnline no Google News