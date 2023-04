Bruna surge com look inusitado e divide opiniões: "Gosto é gosto"

Da Redação

A atriz mostrou o look em seu perfil do Instagram

A atriz Bruna Griphao, de 24 anos, já voltou aos estúdios da Globo para participar da maratona de gravações pós-confinamento. Na tarde desta quarta-feira (26), a estrela exibiu o seu look do dia e dividiu as opiniões dos fãs.

A artista surgiu usou uma camisa branca estilosa como se fosse um vestido curtinho e completou o visual com um corselet bege e meia-calça branca com desenhos. O modelito foi exibido por ela ao cumprimentar os fãs na porta dos estúdios e também em uma foto nas redes sociais.

Os internautas fizeram diversos comentários sobre o look dela. Alguns não gostaram muito da combinação. “Agora entendi porque reclamava das roupas que a produção fazia para você. Que gosto é esse, mas gosto é gosto né menina”, disse um fã. “Misericórdia, que isso gente? Se arrumou no escuro”, escreveu outro.

Porém, outros internautas aprovaram o modelito. “Você é inspiração, tá linda”, disse um fã. “Impecável”, declarou outro. Vale lembrar que Bruna Griphao ficou em terceiro lugar no BBB23 e ganhou o prêmio de R$ 50 mil.

Veja o look:

