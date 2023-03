Bruna se revolta com atitude de Domitila e dispara: “Cobra”

Da Redação

A loira perdeu a paciência

Rivais declaradas, a treta entre Bruna Griphao (24) e DomitilaBarros (38) está ficando cada vez mais tensa! Desta vez, a loira perdeu a paciência ao descobrir que a ativista fez piada com sua cantoria durante a prova do líder na madrugada desta sexta-feira, 31. Em uma conversa com Larissa (23) e Marvvila (23), a atriz detonou a rival sem medir as palavras.

Além de atuar, Bruna também está se consolidando na carreira musical e até lançou uma música enquanto estava dentro do confinamento. Mas a sua voz não agradou nenhum pouco a ativista. Ao descobrir que Domitila criticou sua atuação como cantora, a loira esbravejou e botou tudo o que pensa para fora.

“Ela é cobra! Eu falo isso na cara dela, quando ela sair, eu falo aonde eu quiser, ela é uma cobra e não quero contato com essa pessoa na minha vida.", disparou. “Ela me prova de atitude atrás de atitude que esse arrependimento é tudo fachada, ela é feminista de araque, ela é uma feminista falsa, empodera mulher quando ela quer”, a loira detonou.

Bruna seguiu dizendo que Domitila falava mal das mulheres da casa e disparou: "Cria uma rivalidade sozinha. 40 anos na cara, se liga, cresce mano. A gente tem 23 anos e não tem mais essas brigas, ela tem 40 e fica nessa." e concluiu: "Caguei se tem torcida e o c*ralho a quatro, só mostra que ela tem arrependimento falso, pra você ver como eu sou trouxa."

Bruna: “Ela é cobra! Cobra! Eu falo isso na cara dela, quando ela sair, eu falo isso aonde eu quiser![…] Ela me prova de atitude atrás de atitude que esse arrependimentozinho aqui é fachada! Feministinha de araque! Feminista falsa!” #BBB23



pic.twitter.com/uB9zREuODt — Africanize (@africanize_) March 31, 2023

Com informações, Revista Caras





