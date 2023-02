Bruna grita com sisters por arrumarem quarto; assista

Da Redação

Uma discussão com direito a gritos ocorreu nesta quarta-feira (15) no BBB 23 (Globo). Bruna ficou irritada com Larissa e Aline por arrumarem suas coisas no Quarto Deserto.

Depois de ver que suas coisas foram mudadas de lugar, Bruna ficou irritada e começou a discutir. Ela começou a voltar as roupas onde estavam, enquanto gritava que não queria que mexessem em suas coisas.

Larissa: Então tá, a gente vai começar a botar tudo que tem que fazer e tu não faz, e a gente faz por ti. Não é só eu que acho, é que só eu tenho coragem de falar pra ti. Tu espalha tudo as tuas coisas, cara, tu não assume. As informações são do UOL.

Bruna: Não vou assumir, cara, porque é minha opinião contra a tua.

Aline Wirley: A tentativa de colocar ali foi pra reorganizar, pra ajudar a gente. Não discordo que a gente tenha que falar contigo antes, mas não anula a desorganização que tava aqui, Bruna.

Durante a discussão, Larissa saiu do quarto e bateu a porta ao fechar. Bruna então voltou-se para Aline.

Bruna: Toda vez que a Larissa sai ela bate a porta, toda vez. Mas só eu que bato a porta. A Larissa fala do jeito que ela quer e ninguém fala nada. A Larissa é grossa comigo toda vez e ninguém fala nada. Mas todo mundo fala que eu sou grossa com ela.

Aline então apontou que essa é a forma com a qual elas se relacionam desde o início: "Eu acho péssimo, eu acho horrível".

O trio continuou a discutir. Bruna argumentou que não só apenas as suas coisas que ficam no chão, mas que só ela estaria sendo criticada. Ela também disse que não tem outro espaço para guardar suas coisas.

Larissa: Não dá pra falar nada pra ti e tu fica alterada. Tem coisa tua pela casa inteira. Tu não sabe escutar, fica alterada com a gente. Eu desisto de falar, pra mim acabou.





