Bruna Griphao se revolta após limpar banheiro: 'As pessoas são porcas'

A atriz se assustou com o estado do cômodo

A atriz Bruna Griphao, de 23 anos, ficou revoltada com o estado do banheiro da casa mais vigiada do Brasil, que é a do Big Brother Brasil. No último sábado (28), logo após a Prova do Anjo, ela promoveu a limpeza do cômodo. "Estava cheio de cocô e pentelho no chão", reclamou.

"Lavei o banheiro. Agora ninguém pode falar que eu vomitei e não lavei", afirmou ela, que tinha passado mal logo depois da festa.



O momento não "passou em branco", pois o youtuber Fred ironizou a atitude tomada por Bruna. "Parabéns pelo mínimo", disse. A atriz não gostou do comentário do ex de Bianca Andrade, e retrucou: "Não é só isso, poxa. Estava cheio de cheddar [palavra usada pelos brothers para se referir ao líquido da prova], cocô, cabelo e pentelho no chão. As pessoas são porcas. Elas se depilam ali e deixam o resto no chão. Nunca vi isso. É nojento", reclamou.

"Gente, eu fui limpar o banheiro e a quantidade de pentelho que eu tirei de trás daquele... O quê que é isso, cara? Vocês balançam e cai pentelho?", questionou a atriz.

Bruna e Sarah falando que foram limpar os banheiros e tava cheio de pentelho #BBB23 pic.twitter.com/rCtoK4kvgC — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 29, 2023

Com informações da Revista Quem.

