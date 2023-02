Bruna Griphao recebe punição por não cumprir regra do programa

Da Redação

Bruna Griphao teve dificuldades para acordar na manhã desta quinta-feira (2)

Depois de se acabar de dançar na Festa do Líder, Bruna Griphao teve dificuldades para acordar na manhã desta quinta-feira (2) no BBB 23 (Globo).

Por isso, ela acabou sendo punida pela produção pois esqueceu de fazer o raio-x obrigatório. Ela perdeu 500 estalecas, e reclamou após receber o aviso do Big Boss: "Que merda".

Como a regra funciona?

Todos os dias os brothers são acordados pela produção do programa entre 09h e 10h da manhã

Na sala, um relógio mostra a quantidade de tempo que todos possuem para fazer o raio-x

Quem não entra no confessionário no tempo estabelecido, é punido com a perda de estalecas

