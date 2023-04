Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline disputam o 13º paredão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline

Na noite deste domingo, 9, os participantes do BBB 23 formaram o 13º paredão da temporada e os emparedados são: bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline. A eliminação será terça-feira, 11. Saiba como foi a formação do paredão:

continua após publicidade .

Nesta semana, Cezar Black conquistou a prova do anjo, que é autoimune. Além disso, ele emparedou Aline Wirley e Amanda devido ao castigo do monstro. Na noite deste domingo, o líder Ricardo indicou Fred Nicácio direto para o paredão.

"Fico pensando na volta das pessoas de fora porque, querendo ou não, tá acabando. Teve pessoas que tiveram sim um desgaste de estar aqui esse tempo todo. Hoje escutei do Nicácio a frase 'se ele se sentiu afetado a ponto de me dar planta por proteger o Black, ele está muito fragilizado'. Te dei planta pelo seu jogo, porque você chegou aqui na primeira semana, teve uma boa relação, na Discórdia chamou Amanda e lembrou de um assunto da primeira semana de jogo. Até aí tudo bem. No segundo, trouxe o mesmo assunto, cara! [...] Nesse contexto, por você não ter se posicionado com mais firmeza em algumas situações, e por ter privilégio de ter vindo de fora e não ter ido ao Paredão, você tem que ir agora!", disse ele.

continua após publicidade .

Na sequência, os participantes fizeram a votação da casa no confessionário e aconteceu um empate entre Bruna Griphao e Sarah Aline. O líder Ricardo desempatou e mandou Bruna para a berlinda. Então, o apresentador Tadeu Schmidt comandou o restante da dinâmica da formação do paredão. Aline comprou o Poder Curinga, que é o poder da mistura, que deu a chance da cantora trocar um dos emparedados pelo monstro com alguém que ainda não está no paredão. Como estava com um dos colares do Monstro, ela decidiu sair do paredão e emparedar Sarah Aline.





Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News