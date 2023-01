Bruna Griphao fala sobre possível opção de veto na Prova do Líder

Da Redação

Além disso, antes da Prova do Líder acontecer, o público decidirá quem voltará do Quarto Secreto, Fred Nicácio ou Marília

Na sala do BBB 23, Bruna Griphao conversou com Fred sobre a Prova do Líder, que acontecerá na noite desta quinta-feira, 26, e refletiu sobre a possibilidade de ter o poder de vetar alguém da dinâmica.

A atriz confessou que tem algumas dúvidas sobre qual seria a melhor opção, contudo, se pensasse apenas na questão de afinidade, ele vetaria Domitila.

"Fico nessa de pensar no grupo, de pensar em mim. De qualquer forma vou comprar uma briga com outra pessoa também, é isso a responsabilidade do Líder", pontou a sister, que divide a liderança com Larissa Santos. "Se eu fosse vetar mesmo, por questão de afinidade, seria a Domitila", completou.

Os brothers ainda não sabem, mas na dinâmica dessa semana, as atuais líderes poderão vetar quatro pessoas da prova, ou seja, cada uma vetará dois participantes da dinâmica. Além disso, antes da Prova do Líder acontecer, o público decidirá quem voltará do Quarto Secreto, Fred Nicácio ou Marília. O escolhido também poderá vetar uma pessoa da disputa.

