Bruna Griphao declara torcida no paredão: “Minha prioridade”

Em seu raio-X diário, Bruna falou sobre sua ida para a berlinda

Bruna Griphao, de 24 anos, vive um dilema com o paredão desta semana. Além de ir parar na berlinda, a atriz disputa sua estadia no BBB 23 com dois grandes aliados, Aline Wirley e Gabriel Santana. Durante o Raio-X desta segunda-feira (27), a loira abriu o jogo e confessou quem deve continuar na casa mais vigiada do Brasil com ela.

Em seu vídeo diário, ela falou sobre sua ida para a berlinda: "Este dia chegou, estou no Paredão. Estou triste, mas estou tranquila, também, porque sabia que esse momento ia chegar. É um Paredão muito difícil pra mim, porque são dois afetos muito grandes meus", iniciou o desabafo sobre seus colegas de confinamento.

Em seguida, a loira declarou sua torcida: “Amo muito as pessoas que estão no Paredão comigo, mas, ainda assim, minha prioridade sempre foi a Aline, sempre foi a pessoa que está comigo desde o início do jogo. Então é a pessoa com quem quero ficar dentro da casa, apesar de a saída do Gabriel também me doer muito", confessou.

Por fim, Bruna pediu para continuar no BBB 23: "Se tiver alguém que gosta de mim... Eu sei que eu errei muito, muito, muito. Eu tenho tentado acertar, tenho tentado não julgar as pessoas, e sim as atitudes, porque aqui a gente tem que julgar pro jogo andar. Mas tenho tentado acertar e melhorar”, a atriz defendeu sua estadia na casa.





