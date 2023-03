Bruna fala de idade de Domitila e dá bola fora com Aline

Da Redação

Enquanto conversava com a ex-Rouge, Bruna Griphao cita idade de rival e deixa Aline irritada

Em uma conversa com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a atriz Bruna Griphao acabou dando uma bola fora! Ao citar a idade da Miss Alemanha Domitila Barros ao criticar as atitudes da ativista, a famosa disse que a rival teria 40 anos quando, na verdade, ela tem 38. Aline, então, deu uma baita invertida na aliada.

“Quando lembro que ela tem 40 anos… Dá vontade de rir”, criticou a atriz enquanto conversava com uma de suas principais aliadas no confinamento do Big Brother Brasil 23. Porém, Aline fez questão de corrigir a cantora.

“Não é porque ela tem 40 anos… Cada um trabalha com suas coisas do jeito que dá”, rebateu a ex-Rouge. Bruna, então, citou um “tempo de maturidade”, e Aline respondeu: “Exatamente”. “Não é porque ela tem 40 anos que ela tem que ser mais ou menos madura”, concluiu a cantora.

Ricardo dá opinião sincera sobre Dania Mendez

Depois do Paredão deste último domingo, 19, o biomédico Ricardo Alface virou alvo de piadas dentro do Big Brother Brasil 23 por ter seu voto anulado pelo poder da mexicana Dania Mendez, a intercambista gringa que veio do La Casa de Los Famosos, do México.

Nesta segunda-feira, 20, o brother estava na cozinha, quando foi zoado pela médica Amanda Meirelles. “Agora conta para mim, Facinho, que o Brasil quer saber… Como é você saber que a Dania não te deu a moral de não ter nem um voto?”, perguntou, debochando de Ricardo.

“Olha, vou te falar, para eu perdoar ela…”, respondeu o biomédico. “Agora a Dania é aclamada lá fora, tipo: ‘Wooo, jogadora!’”, completou Amanda.O que aconteceu entre o brother e a mexicana foi que, ao arrematar o Poder Curinga da semana, Ricardo ainda se deu mal. Dania recebeu a chance de dar peso dois ao voto do biomédico, ou anulá-lo completamente. Ela escolheu acabar com a chance de Alface.

