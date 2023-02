Bruna dá tapa em Amanda após briga e brothers pedem expulsão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No início desta segunda-feira (27/2), o BBB23 foi palco de uma treta generalizada

No início desta segunda-feira (27/2), o BBB23 foi palco de uma treta generalizada que iniciou com Bruna Griphao e Ricardo Alface, mas que acabou envolvendo Key Alves e Amanda, que foi atingida por um tapa pela atriz, sem querer.

continua após publicidade .

Em uma ação patrocinada, a atriz ficou irritada com Ricardo e as câmeras mostraram apenas uma parte do desentendimento entre os dois, quando eles trocaram xingamentos. Enquanto Bruna gesticulava, irritada com a situação, ela acabou acertando um tapa no rosto de Amanda, aparentemente sem ter a intenção disso.

O médico Fred Nicácio comentou na sala que a Líder da Semana teria dado um tapa em Amanda e que isso deveria ser visto como uma agressão. “Isso não é uma agressão?”, indagou.

continua após publicidade .

Key Alves concordou com Fred e disse: “O Tadeu deu um alerta sobre o ‘after dos cria’, que era uma brincadeira. Isso não é agressão? Ela é muito agressiva!”

Em outro momento, Larissa explicou para Aline Wirley que segurou Bruna, porém, o tapa teria acertado a sister mesmo assim. Amanda afirma que o tapa foi sem querer. Após o acontecido ela foi auxiliada por Fred Nicácio com uma bolsa de gelo no rosto.

Na web os pedidos para que Bruna seja expulsão são inúmeros. Até o momento a Globo não comentou o caso. Com informações, Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News