Brothers fazem reunião e encurralam Alface

Da Redação

A madrugada deste sábado, 1, foi agitada

A madrugada deste sábado, 1, foi agitada na casa do Big Brother e teve direito até a uma reunião de condomínio antecipada, arranjada por Fred Nicácio.

continua após publicidade .

Ricardo e Fred conversavam na sala quando o médico resolveu chamar Amanda, Aline Wirley e Cezar Black, que estavam na área externa.

Ele justificou que ele e Alface iriam conversar algo envolvendo as duas, então para ele, nada mais justo que elas ouvirem.

continua após publicidade .

O brother Nicácio, então, comentou que as meninas haviam dito que Ricardo chegou nelas perguntando se elas tinham medo do médico após seu retorno na repescagem. Qual o intuito de perguntar isso sobre mim?", questionou a Ricardo.

"Quando eu pergunto isso, não foi articulando voto nenhum pra você, eu queria entender o que estava acontecendo", responde o biomédico. Bruna Griphao responde: "Você queria entender o nosso game. Você veio sorrateiramente entender o nosso game". "Mas é o jogo", diz o biomédico.

"Quando eu pergunto isso, também é intuito de você ter voltado. Porque isso mexeu com a casa inteira", justifica ele. "Mas tu não perguntou de mim, perguntou do Fredão", rebate Larissa.

continua após publicidade .

Fred Nicácio insiste: "Qual foi sua intenção em perguntar para as meninas que não jogam comigo e nem com a galera se elas tem medo de mim?". "A minha intenção é sentir o jogo. O que vocês estão achando disso", responde o biomédico. "É estratégia, gente", diz Larissa.

Aline Wirley diz as meninas do Quarto Deserto haviam confiado no médico e ele tinha usado a fala delas no jogo da discórdia. Larissa, do quarto Fundo do Mar, concorda: "Sentou comigo como se fosse meu amigo. Você tem direito de vir aqui e conversar comigo, mas usar das coisas que eu estou falando aqui, por exemplo, entrar no nosso quarto conversar e votar na Amanda é estratégia, mas a gente confiou".

Por fim, Ricardo diz estar de "saco cheio" e Cezar retruca: "Tu gosta de falar, mas não de ouvir, né".

continua após publicidade .

"Queria, sim, sentir o que povo sente de você ter voltado para casa, porque é um jogo. Eu tenho direito de fazer isso. Eu sinto que você pode ter se sentido ofendido se eu quisesse votar e juntar voto para votar em você", afirma o biomédico.

"Não é nem ofensa, não, Facinho. Só fiquei curioso de saber qual era a sua real intenção em perguntar para as quatro meninas sobre mim, se elas tinham medo de mim. Você há de convir que posso ter várias interpretações a partir disso. Eu poderia pensar, inclusive, que você está abrindo um leque: 'Olha, o Fredão também está aqui para você também votar'", destaca o médico.

As informações são da Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News