Brothers especulam saída de Domitila do jogo: ''Tiraram o rosto dela''

Brothers especulam saída de Domitila do BBB 23

A volta de Fred Desimpedidos do Quarto Branco e de Domitila não está dando o que falar na casa do BBB 23. Nesta quinta-feira, 09, após fazerem o Raio-X, os brothers estranharam não apenas a ausência da Miss Alemanha como também e a falta de sua foto no queridômetro.

O cantor Mc Guimê perguntou para Ricardo Alface se a sister tinha chegado no Quarto do Fundo do Mar em algum momento e o biomédico negou. "Domitila chegou lá no quarto? Tiraram o rosto dela, ela foi eliminada?", questionou o funkeiro.

Sem saberem o que está acontecendo e que a sister irá voltar para casa à noite, os participantes especularam sobre um possível eliminação dela do reality, já que Fred comentou sobre uma grave punição que ela levaria se perdesse a disputa do Quarto Branco. "Lembra daquelas grandes punições que o Fredinho falou?", falou Guimê.

É bom lembrar que quando Tadeu Schmidt explicou a dinâmica do Quarto Branco não revelou para Domitila e Fred que o perdedor iria diretamente para o paredão sem direito a Prova Bate-Volta e que ficaria mais um tempo no recinto até ser liberado pela produção.





Com informações: Revista Caras

