Brothers criam estratégia para a formação do paredão; saiba mais

Formação do paredão do BBB 23 acontece neste domingo, 29.

Alguns integrantes do Quarto Deserto se reuniram para criarem uma estratégia para a formação do paredão do BBB 23 deste domingo, 29.

Ricardo, que ganhou a Prova do Anjo, conversou com Bruno, Gabriel, MC Guimê e Paula sobre quem ele deveria imunizar. Depois, eles concordaram que um aliado deveria dividir voto, ou seja, votar em uma pessoa diferente dos demais.

"Espero que ele venha e fale. Porque, se ele não falar, eu não vou dar para o Fred, não", disse o biomédico. Em seguida, Guimê deu sua opinião sobre o brother. "A gente traz ele pra cá, porque também no dia que fui no quarto dele, ele falou : 'O que você acha de game?' Ele se mostrou querendo entender nossa ideia. Igual nós fizemos da última vez", afirmou o cantor.

Ele ainda explicou como o seus aliados deveriam votar nesse paredão. "Acho que é muito válido de ter esse bagulho de dez em um e um em outro, porque a gente não sabe o que pode acontecer nesse game. Porque se falam assim 'primeiro mais votado da casa', 'segundo mais votado da casa', e o Sapato foi lá e vetou o segundo, que no caso seria eu. Quem seria o terceiro que sobe para segundo? Seria esse que vai ter um voto, que, no caso, seria o Gabriel Santana", pontuou o funkeiro.

Paula, então, ressaltou que eles precisam decidir quem será o outro indicado do grupo. "Mas tem que chega num denominador que precisa chegar num consenso porque pode ser o [Gabriel] Santana ou Cristian. Meto voto no Gabriel de boa, se for só o meu", garantiu.

Com informações, Revista Caras

